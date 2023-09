Brustvergrösserung für 24 Stunden – das sagt eine Chirurgin

Ob für die Hochzeit, ein Fotoshooting oder einen grossen Event: In den USA kann man sich die Brüste für 24 Stunden um bis zu drei Körbchengrössen vergrössern lassen, ganz ohne OP. Damit das klappt, werden bis zu 250 Milliliter Kochsalzlösung pro Brust mit einer Spritze in das Gewebe eingeführt. Die Kosten liegen umgerechnet zwischen 715 und 3130 Franken. Das klingt nicht nur verrückt, Ärzte und Ärztinnen beurteilen den Eingriff kritisch. Wir haben mit der plastischen Chirurgin Dr. med. Inja Allemann über den Trend gesprochen.

Das Problem mit XL-Busen für 24 Stunden

«Die Kochsalzlösung wird in das Brustgewebe gespritzt und anschliessend nach und nach vom Gewebe wieder resorbiert (Anm.d.Red.: in die Lymphbahn aufgenommen und abgebaut)», so die Expertin. «Dadurch hält das Ergebnis maximal 24 Stunden.» Insofern die Kochsalzlösung professionell injiziert und kein Gefäss verletzt wird, sei die Flüssigkeit im Körper laut der Chirurgin zwar ungefährlich. Dennoch sieht sie bei dem Trend ein grosses Problem: «Der Eingriff ist relativ neu und es gibt keinerlei Studien oder Daten über die Risiken.» Zudem sei der Einsatz von Kochsalzlösung «Off-Label»: «Im Gegensatz zu Implantaten ist Kochsalz nicht dazu gemacht, die Brüste zu vergrössern. Wie unbedenklich der Eingriff ist, lässt sich bisher überhaupt nicht sagen.»