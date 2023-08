Unspunnen: Die Aargauer Schwinger-Zwillinge Tim und Jan Roth

1 / 8 Das sind die Schwinger-Zwillinge Jan und Tim Roth (r.). freshfocus Die beiden Nordwestschweizer sind erst 18 Jahre alt, aber sind bereits sehr erfolgreich. freshfocus Tim Roth gewann alleine in dieser Saison sechs Kränze. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Tim und Jan Roth sind zwei starke Nachwuchsschwinger.

Den Zwillingen bedeutet es viel, dass sie gemeinsam am Unspunnen teilnehmen können.

Die 18-Jährigen wollen auch in Interlaken einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ja wer ist denn nun wer? Diese Frage stellt sich an jedem Schwingfest, wenn die beiden Zwillinge Jan und Tim Roth zum Sägemehlring laufen – oder zusammen jubeln. Denn die beiden 18-jährigen Aargauer sind stark unterwegs, gaben vor einem Jahr in Pratteln ihr Debüt an einem Eidgenössischen Anlass. Nun vertreten beide am Sonntag beim Unspunnen-Schwinget (live auf 20 Minuten) den Nordwestschweizerischen Teilverband.

Damit man die Brüder besser auseinanderhalten kann, tragen sie unterschiedliche Hemden, Jan schwingt in grün, Tim in dunkelblau. «Das ist sicher die beste Art, uns zu unterscheiden. Sonst muss jeder etwas selber finden, was uns optisch unterscheidet», sagt Jan. Er sei der extrovertiertere, Tim der zurückhaltendere. «Im Schwingen sind wir uns ähnlich, wir haben dieselbe Einstellung. Aber Jan schwingt eher offensiver, greift mehr an, mir ist es wohler, wenn ich auf Konter schwingen kann», sagt Tim.

Es gibt keinen Neid

Jan, der Koch in Ausbildung, hat sich bisher sechs Kränze gesichert, drei im letzten Jahr, drei in dieser Saison. Tim, der ausgebildete Landschaftsgärtner, hat in dieser Saison sechs Kränze gewonnen, insgesamt sind es sieben. Neid gibt es unter den Brüdern nicht, «aber es ist ein Ansporn, wenn der Bruder einen Kranz vorlegt. Trotzdem mag man es ihm gönnen», erklärt Jan. Und da Tim die bessere Saison hingelegt hat, ist Jan umso motivierter, dass er nächstes Jahr gleichzieht oder gar wieder vorlegt.

Im Sägemehlring zeigen die Zwillinge aus Erlinsbach AG, deren älterer Bruder Niels ebenfalls schwang, damit aber aufgehört hat, Gemeinsamkeiten. Einer ihrer Lieblingsschwünge ist beispielsweise der Kurz. Doch es gibt auch Unterschiede, deshalb sagt Jan, er hätte gerne die Coolness seines Bruders. «Er ist einen Tick ruhiger, wenn es um den Kranz geht. Da komm ich mehr in Schwierigkeiten und verpatze es teilweise, weil ich mental nicht bereit bin.» Tim hätte gerne Jans Angriffsstärke: «Er gibt fünf Minuten Vollgas, ich mache mir mehr Gedanken während des Ganges.»

Eine spezielle Verbundenheit

Die Roths spüren wie viele Zwillinge eine spezielle Verbundenheit – das äussert sich auch beim Schwingen. Beide sprechen von einer starken Bindung, können das aber auch nicht ganz genau beschreiben. «Ich habe zu Jan eine stärkere Bindung als zu unserem älteren Bruder Niels», so Tim. Jan fügt an: «Es ist eine grosse Unterstützung, wenn jemand dabei ist, der mit vollem Herzblut hinter dir steht. Wenn wir gleichzeitig schwingen, ist es nicht dasselbe, wie wenn er nebenan steht und mich unterstützt.»

Nun steht mit dem Unspunnen-Schwinget das Highlight des Jahres vor der Tür. «Es ist sicher schön, dass wir beide dabei sind, das war anfangs Saison auch das Ziel. Wir wussten, dass wir das erreichen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam anzutreten», sagt Tim.

Jan hat am Unspunnen kein Ziel, was die Platzierung betrifft, er wolle einfach seine beste Leistung abrufen und mit freiem Kopf schwingen. Tim meint: «Ich möchte die Freude am Schwingen beibehalten, die Atmosphäre geniessen, das zeigen, was man kann.» Jan bilanziert zum Schluss: «Wir dürfen keine Angst haben vor grossen Namen, wir müssen an uns glauben. Wir wissen, dass auch die ganz Bösen nur Menschen sind.» Beide beweisen somit eine gesunde Einstellung. Und wenn der Bruder am Sägemehlrand steht, kann das in Interlaken für die beiden Aargauer ja nur gut kommen.

