Das Unspunnen-Schwinget findet am 27. August erstmals nach sechs Jahren wieder statt. Warum das so ist, und alles andere Wissenswerte, gibts hier.

2017 gewann Christian Stucki den Unspunnen-Schwinget. SRF

Unspunnen-Schwinget: Darum gehts Am 27. August findet der Unspunnen-Schwinget in Interlaken statt.

Der Original-Unspunnen-Stein wird dann nicht gestossen werden.

Und auch der Titelverteidiger ist nicht am Start.

Vor einem Jahr krönte sich Joel Wicki in Pratteln BL erstmals zum Schwingerkönig – es war das Highlight des Jahres. 2023 gibt es kein Eidgenössisches, den Höhepunkt der Schwing-Saison bildet ein anderes Fest: der Unspunnen-Schwinget. König Wicki wird verletzungsbedingt fehlen, er beendete seine Saison am Montag. Wir erklären, was es mit dem Event in Interlaken auf sich hat.

Eigenheiten des Unspunnen

Neben dem Eidgenössischen Schwingfest, das alle drei Jahre durchgeführt wird, haben nur das Kilchberger und Unspunnen-Schwinget eidgenössischen Charakter. Diese beiden Feste finden sogar nur alle sechs Jahre statt. Am diesjährigen Unspunnen nehmen die 120 bösesten Schwinger der Schweiz teil.

Speziell am Unspunnen und Kilchberger ist, dass nur der Sieg zählt. Denn für die weiteren Plätze gibt es anders als bei allen anderen Schwingfesten keinen Kranz zu gewinnen. Das begehrte Eichenlaub ist die wichtigste Auszeichnung im Schwingsport. Neben dem Sieger, der kriegt den Muni Araris, bekommen am Unspunnen weitere fünf Schwinger einen Lebendpreis.

Der Siegermuni heisst heuer Araris. Barbara Loosli

Fest gibts seit 1805

Die Burg etwas ausserhalb des Dorfes, zwischen Thuner- und Brienzersee gelegen, wurde im zwölften Jahrhundert vom Freiherr Burkhard von Unspunnen bewohnt. Seit 1805 wird das Unspunnenfest ausgetragen, damals noch «auf dem Bödeli» bei der Burg. Bei dieser ersten Austragung brachten die Appenzeller Gäste einen 92 Kilogramm schweren, abgerundeten Stein als Geschenk mit. Seither gehört auch das Steinstossen zu diesem Schwingfest. Seit 1905 wird ein 83,5 Kilo schwerer Stein verwendet.

Doppelter Diebstahl des Unspunnen-Steins

Bis zu 4,11 Meter weit (den Rekord hält Markus Maire vom Eidgenössischen aus dem Jahr 2004) stossen die Athleten den 83,5 Kilogramm schweren Unspunnen-Stein in den Sand. Doch seit 1984 wird ein Duplikat gestossen. Aber warum denn das? Ganz einfach, das Original gilt seit 2005 als verschollen. Er wurde da bereits zum zweiten Mal gestohlen.

1984 wurde der Stein ein erstes Mal entwendet, die jurassische Separatistengruppe, die sogenannten Béliers, entfernten ihn aus einem Museum in Interlaken. Es wird erzählt, dass der Stein in einem Hasenstall versteckt worden sei. Erst 2001 tauchte er wieder auf, die Béliers gaben ihn freiwillig zurück – nicht ohne Veränderungen jedoch. Die Separatisten hatten den Stein mit zwölf Europasternen und ihrem Emblem versehen. So war er zwei Kilo leichter geworden und musste ersetzt werden.

Roger Leimgruber wirft das 83,5 Kilo schwere Duplikat des Unspunnen-Steins. freshfocus

Das Original wurde ausgestellt und an einer Eisenkette befestigt. Kein Problem, die Béliers stahlen den Stein wie erwähnt 2005 erneut. Und das nur zwei Wochen vor dem Unspunnen-Schwinget. Das Duplikat wird vorsichtshalber in einem Safe gelagert. 2017 war die Hoffnung gross, dass der Original-Stein vor dem Fest wieder auftaucht. Daraus wurde nichts – wie sieht es wohl in wenigen Tagen aus?

Das gab es noch nie

Zuletzt gewann Christian Stucki 2017 das Unspunnen, der Berner besiegte im Schlussgang Curdin Orlik. Zuvor hatten der Nordostschweizer Daniel Bösch (2011), der Innerschweizer Martin Grab (2006) und der dreifache Nordostschweizer Schwingerkönig Jörg Abderhalden (1999) triumphiert. Stucki und Abderhalden sind bisher die einzigen Athleten, die den Grand Slam des Schwingens erreicht haben: einen Sieg am Eidgenössischen, einen am Kilchberger und eben einen am Unspunnen.

Aber das gab es noch nie: einen Schwinger, der seinen Titel am Unspunnen verteidigen kann. Das wird es auch dieses Mal nicht geben, denn Stucki trat in diesem Jahr vom Aktiv-Sport zurück.

