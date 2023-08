Unspunnen-Schwinget: Das sagt Sieger Samuel Giger

Samuel Giger freut sich über seinen Festsieg am Unspunnen, kann diesen aber noch nicht richtig einordnen. Der 25-jährige Thurgauer war am Sonntag äusserst fokussiert.

Giger bodigt im Schlussgang Walther. SRF

Darum gehts Samuel Giger freut sich über den Unspunnen-Sieg.

Richtig einordnen kann er den Erfolg jedoch noch nicht.

Der 25-Jährige war in Interlaken stets fokussiert.

Ganz souverän war Samuel Giger geblieben, bis zum Schlussgang. Dort bodigte er auch den Berner Adrian Walther, gewann damit all seine sechs Gänge und sicherte sich überlegen den Sieg am Unspunnen-Schwinget. Der 25-Jährige war einer der angriffigsten Schwinger, versuchte gleich von Beginn weg, jeden Gang zu gewinnen. «Der, der zuerst attackiert, hat die erste Chance auf den Sieg, das ist mein Ansatz. Das ist mir zuletzt super gelungen», sagte Giger an der Medienkonferenz.

Beim Sieger-Interview in der Arena von Interlaken hatte der Thurgauer noch gesagt: «Es ist unfassbar, ich kann es nicht begreifen, es ist perfekt gelaufen heute.» Wenig später konnte er es zwar etwas besser fassen, aber ganz realisieren konnte er es dennoch nicht. «Es ist ein riesiger Erfolg, den ich hier feiern kann. Ich konnte auch auf dem Brünig gewinnen, das hier fühlt sich aktuell noch gleich an, aber in den nächsten Tagen werde ich das noch richtig realisieren», versuchte sich Giger zu erklären.

«Noch ein Quäntchen schöner»

Den Kilchberger-Schwinget 2021 gewann Giger ebenfalls, damals zusammen mit Damian Ott und Fabian Staudenmann. Nun konnte er am zweiten Schwingfest mit eidgenössischem Charakter solo siegen. «Dass ich heute allein triumphieren konnte, ist noch ein Quäntchen schöner», gab er zu.

Giger hatte sich laut eigener Aussage super auf das Unspunnen-Schwingfest vorbereiten können, er sei nie nervös geworden. Auf die Frage, wie er das so hinbekommen habe, antwortete Giger: «Ich schaffte es, meinen Energiehaushalt besser zu verwalten. Sonst war die Vorbereitung ganz normal, ich konnte sauber trainieren.» In Interlaken sei er immer voll da gewesen, habe sich auf jeden Gang einzeln fokussieren können. «Ich habe nie daran herumstudiert, was wäre wenn.» Diese Taktik hat sich ausgezahlt, am Unspunnen konnte keiner Giger das Wasser reichen.

Hast du den Unspunnen-Schwinget geschaut? Ja klar, das war super spannend. Ich hab einige Male reingeschaltet. Nein, Schwingen interessiert mich nicht.