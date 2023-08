Unspunnen-Schwinget: Samuel Giger ist der Sieger

Giger siegt im Schlussgang Giger Samuel heisst der Gewinner in Interlaken. Der Nordostschweizer siegt am Unspunnen-Fest.

Sechs Gänge, sechs Siege – Samuel Giger ist seiner Favoritenrollen am Unspunnen mehr als gerecht geworden und hat das Traditionsfest in Interlaken in beindruckender Manier für sich entschieden.

Den Grundstein zum Festsieg legte der Ostschweizer bereits im Anschwingen. Giger war zusammen mit Fabian Staudenmann der meistgenannte Anwärter auf den Unspunnensieg gewesen. Beide trafen bereits im ersten Gang aufeinander, Giger gewann souverän. Damit war der Berner Staudenmann aus dem Rennen. Giger aber gewann seine weiteren vier Gänge und stand danach als Einziger mit fünf Siegen klar im Schlussgang.

In diesem ging es gegen einen weiteren Berner: Adrian Walther. Der 22-Jährige war mit vier Siegen und einem Gestellten in den Schlussgang gestürmt und rettete damit die Berner. Im Schlussgang war gegen den Nordostschweizer Giger, der 2019 schon den Kilchberger-Schwinget gewonnen hatte, aber kein Kraut gewachsen. Der 25-jährige Thurgauer war auch da zu stark, siegte nach nur zwei Minuten und gewann damit alle sechs Gänge.

Giger strebt Grand Slam an

Die Stimmung im 16’000 Zuschauer fassenden Stadion war auch bei misslichen Wetterbedingungen überragend, auch wenn es vor allem im sechsten Gang und im Schlussgang regelrecht stürmte.

Und das sagte Giger im Sieger-Interview: «Es ist unfassbar, ich kann es nicht begreifen, es ist perfekt gelaufen heute. Ich konnte mich super auf dieses Schwingfest vorbereiten, ich war nie nervös. Heute blieb ich fokussiert, das gab mir viel Motivation. Der Plan ging voll auf. Meine Devise war: Von Anfang an das Zepter übernehmen.»

Sieger Giger fehlt nun nur noch ein Erfolg am Eidgenössischen für den Grand Slam im Schwingen. Das haben bisher nur Jörg Abderhalden und Christian Stucki, dem vor Giger letzten Unspunnen-Sieger 2017, erreicht. Giger bietet sich diese Chance in zwei Jahren im glarnerischen Mollis.