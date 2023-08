Unspunnen: SRF Schlagabtausch mit Christian Imark (SVP)

Am Sonntagnachmittag regnete es am Unspunnen-Schwinget weniger lang als angekündigt.

Das Verhältnis zwischen der SVP und dem SRF ist angespannt. In der Sendung «SonnTalk» prangerte der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter fehlerhafte Wetterprognosen der Meteorologen an. «Wenn man SRF Meteo in einem Wahljahr missbraucht für die ganze Klimapolitik, ist das dicke Post», meinte er. Thomas Bucheli, Redaktionsleiter von SRF Meteo, wehrte sich damals und erklärte, dass es sich um ein technisches Problem handle, das man nicht beeinflussen könne. Jetzt hat der Solothurner SVP-Nationalrat Christian Imark während des Unspunnen nachgedoppelt.

SRF Meteo kontert

Die offensichtliche Anschuldigung liessen die Verantwortlichen beim SRF nicht auf sich sitzen. Abends konterten sie mit einem Bild, auf welchem zahlreiche Menschen mit übergezogener Pellerine zu sehen sind. «Das mögen wir Euch allen gönnen. Heisst das, die Tarnregenschütze waren nur Tarnung, nicht Regenschutz?», heisst es dazu. Christian Imark legte eine halbe Stunde später noch einmal nach und schrieb: «Sie haben für Interlaken 50 mm Regen ohne Unterbruch angesagt ab drei Uhr morgens, den ganzen Tag.» Geregnet habe es aber erst ab 16 Uhr einige Tropfen. «Gratuliere! Nehmen Sie nächstes Mal wieder den Würfel …» Recht haben beide nur teilweise. Wie der «Blick» schreibt, ergaben die provisorischen Daten für die Niederschlagsmenge am Sonntag an der Messstation in Interlaken 20,5 Millimeter. Also weder Dauerregen noch «nur einige Tropfen».