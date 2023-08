Reto Hanselmann war als Kind in David Hasselhoff verliebt

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Das war 1989 eine Kassette von David Hasselhoff: «Looking For Freedom». Ich war damals acht Jahre alt, ein Riesenfan und war schon damals unsterblich in ihn verliebt. Neben meinem Bett hingen sogar Bilder von ihm. Vor dem Zu-Bett-gehen gab es immer noch ein Küsschen auf die Wange.

«Wake Me Up Before You Go-Go» von Wham! Damit verbinde ich einfach fröhliche und positive Energie.