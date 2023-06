Nina Christen: «In den 80ern waren die Hits einfach groovy»

Nach Bronze über 10 Meter mit dem Luftgewehr gewann die Sportschützin an den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Dreistellungsmatch über 50 Meter – als erste Schweizer Schützin überhaupt.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

«What Are You Waiting For» von Nickelback hat mich von 2018 bis etwa 2020 auf jeden Fall sehr motiviert, ohne Kompromiss meinen Zielen zu folgen. Oder «Unstoppable» von Sia. Den Song habe ich in den zwei Jahren vor meinem Olympiasieg sehr oft gehört und er ist auch heute noch weit oben in meiner Top-10-Liste auf Spotify. Er hat mich oft motiviert, aus jedem Tag das Beste zu machen und nie aufzugeben.