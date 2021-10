Veroljub Salatic leistet derzeit seinen Zivildienst-Einsatz

«Mich untauglich schreiben zu lassen, war nie ein Thema für mich»

Salatic kam als knapp 18-Jähriger in die erste Mannschaft der Hoppers. Der normale Militärdienst wäre für das damalige Grosstalent nicht mit der Profikarriere zu vereinbaren gewesen. Eine Sportler-RS, wie sie heute viele angehende Spitzenathleten bestreiten, war damals nicht möglich, weil in jenem Jahr zu wenig Sportler verfügbar gewesen wären, meint der 35-Jährige.

Teilerfolg beim Gang vors Bundesverwaltungsgericht

Vor einigen Jahren landeten Salatic und sein damaliger Arbeitgeber GC wegen des Zivildienstes sogar vor dem Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, weil der Fussballer schon zu Aktivzeiten in einem Jahr 232 Tage als Zivi hätte verbringen müssen. Salatic gelang es nicht, die Pflicht ganz zu umgehen, konnte nach dem Gang vors Gericht jedoch zumindest bewirken, dass er während seiner Zeit als Profi nur 26 Tage pro Jahr absolvieren musste.

«Der Fussball kann sich eine Scheibe abschneiden»

Salatic sieht trotz der unterschiedlichen Welten, in denen sich das Fussball-Business und der Alltag im Spital befinden, Parallelen. «Im Fussball musst du ein Teamplayer sein, sonst funktioniert es nicht. Von dem her war es für mich auch einfach, hier im Spital Fuss zu fassen», sagt der Zürcher und fügt mit einem verschmitzten Lachen an, dass er hier im Spital jeden Tag rund 20 Kilometer abspule, also mehr als er jeweils auf dem Fussballplatz während einer Partie lief.