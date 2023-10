Junge Autofahrer haben besseren Orientierungssinn

Es gibt verschiedene Studien dazu, wie sich unsere Navigations- und Orientierungsfähigkeiten entwickeln. So hat man beispielsweise herausgefunden, dass Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind, oft einen besseren Orientierungssinn haben als solche, die in einer Stadt gross geworden sind. Sich orientieren zu können ist nicht nur nützlich, sondern scheint auch besser für das Hirn zu sein .

Dass es auch eine Rolle spielt, in welchem Alter man das erste Mal Auto fährt, zeigt jetzt eine neue Studie des University College London . Emre Yavuz und seine Kollegen haben dafür auf die Daten eines Handyspiels zurückgegriffen: Bei «Sea Hero Quest» müssen die Spielerinnen und Spieler sich eine Karte einprägen und dann per Boot möglichst schnell bestimmte Checkpoints erreichen.

Anzahl gefahrene Stunden hatte keinen Einfluss

So nimmt Yavuz an, dass jüngere Autofahrer mehr Zeit damit verbringen, aktiv die Gegend zu erkunden, und so einen besseren Orientierungssinn entwickeln. Interessanterweise hatte die Anzahl Stunden, die die Befragten heute im Auto verbringen, keinen Einfluss auf die Ergebnisse – lediglich das Alter, in dem sie das erste Mal allein gefahren sind.