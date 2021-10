Bundesratssitzung – Unter 20-Jährige sollen weiterhin Gratistests beziehen können

Bevölkerung für Abschaffung der Gratis-Tests

«Die Vorschläge des Bundesrates zur Testkostenübernahme sind von der Mehrheit der Kantone grundsätzlich positiv aufgenommen worden», schreibt die Konferenz der Gesundheitsdirektoren auf Anfrage. Es ist also anzunehmen, dass auch der Bundesrat in den Grundzügen am Freitag die eigene Teststrategie bestätigen wird.



Offen ist, ob Gesundheitsminister Alain Berset die Ideen der Kantone Uri oder Schwyz aufnimmt. Der Urner Regierungsrat «ersucht den Bundesrat, die Frage zu prüfen, ob Jugendliche und junge Erwachsene bis zum vollendeten 25. Altersjahr von der Kostenpflicht im Zusammenhang mit der Testung zur Erlangung eines Zertifikats befreit werden könnten – dies solange die erweiterte Zertifikatspflicht gilt». Der «Blick» schreibt am Donnerstagabend, dass Bundesrat Berset den Kantonen entgegenkommen und die Tests für Personen bis 20 Jahre weiterhin kostenlos abgeben wird.