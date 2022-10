Zdravko Kuzmanovic: «Unter Burgener stand FCB besser da» – Ex-Spieler schiesst gegen David Degen

Beim FC Basel läuft es in dieser Saison nicht nach Wunsch. Der ehemalige FCB-Spieler Zdravko Kuzmanovic sieht die Probleme in der Führungsetage.

1 / 2 Zdravko Kuzmanovic ist mit der FCB-Führung nicht zufrieden. Toto Marti/Blick/freshfocus Kuzmanovic absolvierte 92 Spiele für den FC Basel. freshfocus

Darum gehts Ex-FCB-Spieler Zdravko Kuzmanovic ist nicht zufrieden mit dem FCB.

Er sieht die Probleme bei der Führung.

Bei den FCB-Fans kommen diese Aussagen nicht gut an.

Beim FC Basel läuft es in dieser Saison noch nicht nach Wunsch. In der Liga dümpelt man im Mittelfeld herum und international steht man zwar in der Tabelle gut da, die Leistungen aber sind dürftig. Beim 0:0 im Klassiker gegen den FCZ pfiffen die FCB-Fans die eigenen Spieler aus. Der ehemalige FCB-, Stuttgart- und Inter-Mittelfeldspieler Zdravko Kuzmanovic sieht die Probleme des Vereins ganz oben. In der Talksendung «FCBtotal» auf Tele Basel schiesst der 35-Jährige gegen Vereins-Präsident David Degen (39).

«Unter Burgener stand der FCB besser da. Das ist Fakt», sagt Kuzmanovic. Schon vor dem Amtsantritt von David Degen als Vereinspräsident stand Kuzmanovic dieser Lösung kritisch gegenüber. Mit David Degen werde es beim FCB sicher nicht besser, das Chaos vielleicht sogar grösser, so der 35-Jährige vor anderthalb Jahren. «Ich hatte recht mit meiner Aussage», meint er, angesprochen auf das Interview von damals.

«Keine FCB-Junioren im Team»

Auch die Resultate stimmten nicht. «Mit Burgener wurden wir Cupsieger und haben den zweiten Platz gefestigt. Jetzt spielen wir irgendwo im Mittelfeld und fliegen im Cup gegen unterklassige Teams raus.» Der von Degen vorgegebene Kurs gefällt Kuzmanovic nicht. «Es gab mehr Versprechen als Taten.» Man wolle wieder mehr FCB-like sein, mehr auf die eigene Jugend setzen. «Ich sehe aber keinen FCB-Junior in dieser Mannschaft, das ist Fakt», so Kuzmanovic, der selber in der Jugend beim FC Basel gespielt hat.

«Ich sehe kein FCB-like, nur Fabian Frei und Taulant Xhaka haben noch FCB-Gene», sagte Kuzmanovic, der 92 Spiele in Rotblau absolvierte. Man versuche mit ausländischen Spielern, die man potenziell verkaufen könne, zum Erfolg zu kommen. «Man kann sagen, wir sind jetzt ein Entwicklungsverein. Dann darf man aber nicht über Meistertitel und internationales Geschäft sprechen.» Als Junior würde er sich gut überlegen, ob er beim FCB bleiben würde. Denn die Chance auf den Durchbruch in der ersten Mannschaft sehe er kaum.

Fans stimmen nicht zu

In den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, ist die Kritik an den Aussagen von Kuzmanovic gross. Man dürfe so jemandem nicht eine so grosse Bühne geben, schreibt etwa ein User. Man müsse David Degen Zeit und Geduld entgegenbringen, so ein anderer. Dass Kuzmanovic seine Aussagen mehrmals als «Fakt» darstellte, missfiel den Fans ebenfalls. «Alternative Fakten», warf ein User dem ehemaligen serbischen Nationalspieler vor.