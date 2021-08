Messi-Wohnung - «Unter dem angehäuften Müll verbergen sich oft kaputte Träume»

1 / 7 Die Polizei und Feuerwehr Basel-Stadt wurden zu einer Wohnung gerufen. Raphael Schneider / Facebook Die dort lebende Person konnte ohne Hilfe die Tür nicht mehr öffnen. Raphael Schneider / Facebook Die Wohnung war verdreckt, überall lag Abfall. Raphael Schneider / Facebook

Darum gehts Der Basler iCop postete auf Facebook Bilder einer Messie-Wohnung.

Die Polizei sei «nicht selten» mit ähnlichen Einsätzen konfrontiert.

Ein Psychologe erklärt, wieso Menschen in solchen Zuständen leben.

Solche Bilder, wie sie der Social Media-Polizist zeigt, seien Aufnahmen der Endstrecke einer langen psychischen Erkrankung.

Die Bilder, die der Basler iCop Raphael Schneider mit der Welt auf seinem Facebook-Account zeigt, lassen den Betrachter nicht kalt. Sie zeigen das Zuhause einer Person, das regelrecht im Abfall versinkt. Haufenweise Pizzakartons, ausgeleertes Katzenfutter, volle Abfallsäcke, stapelweise Geschirr und Essensreste türmen sich auf dem Boden, dem Tisch und auf der Küchenablage.

Laut dem Polizeisprecher Toprak Yerguz wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert. «Die Person in der Wohnung konnte die Tür nicht mehr aus eigener Kraft öffnen», so Yerguz. Die Beamten hätten eine Katze, die ebenfalls dort gelebt habe, dem Veterinäramt übergeben. Der iCop schreibt dazu: «Was mit den Bildern nicht vermittelt wird, ist der Geruch.»

Depression, Sucht und Demenz

«Es passiert übrigens gar nicht so selten, dass wir solche Wohnungen antreffen», so Schneider. Wird der Sozialdienst der Polizei zu einer Messie-Wohnung gerufen, werden die Betroffenen an die Hilfsstellen weitervermittelt. «Im vorliegenden Fall hatte die akute medizinische Betreuung Vorrang», so Yerguz. Doch welche Schicksale stecken hinter den Schreckensbildern, wie jene des Basler Social Media-Polizisten?

Es gibt nicht den typischen Messie, stellt Psychologe Klaus Bader klar. Bader hat eine leitende Funktion im Zentrum für Psychosomatik und Psychotherapie an der UPK in Basel. Bilder, wie sie der iCop erlebt und geteilt hat, seien bloss die Spitze des Eisberges. «Vermüllte Wohnungen sind oft bloss die Endstrecke einer langen Krankheits- und Leidensgeschichte», so Bader. Es seien jedoch oft genau jene Bilder, an die Jedermann sofort angeekelt oder schockiert beim Thema Messie denkt.

Hinter den extremen Bildern können Menschen mit verschiedenen psychischen Störungen stecken: eine psychotische Erkrankung, Depressionen, eine fortschreitende Demenz oder eine schwere Suchtproblematik, so Bader. «Die Betroffenen sind je nach Schwere der Krankheit nicht mehr zu einer geordneten Lebensführung in der Lage . «Viele bringen nicht mehr die nötige Energie oder geistige Kraft auf, ihre Wohnung ordentlich zu halten.» Mit der Vernachlässigung der eigenen Körperhygiene rückt auch die Pflege der eigenen vier Wände in den Hintergrund. «Ich bin niemandem wichtig», dieses Denkmuster dominiere den Alltag.

Horten wird zur Ersatzbefriedigung

Mit solch extremen Messie-Fällen sei er in der Verhaltenstherapie-Ambulanz, wo Patienten mit Angst- und Zwangserkrankungen behandelt werden, allerdings selten konfrontiert. «Wir sehen eher Personen, die sich von angesammelten Gegenständen nicht mehr trennen können.» Das Phänomen werde als pathologisches Horten bezeichnet. Bis zu einem gewissen Punkt habe das Horten eine stabilisierende Wirkung. Weil das Aussortieren und Entsorgen grosse Ängste auslöse, beginnen sich die Räume allmählich zu füllen.

Auch bei « desorganisierten» Menschen, häufig Personen mit einer ADS-Problematik, die sich im Alltag «leicht verzetteln», könne die Unordnung in der Wohnung ausarten. Erst bleibe die Wäsche und das dreckige Geschirr liegen. Aus ein bisschen Müll können dann Abfallberge werden. «Wenn irgendwann der Kontrollverlust eintritt, füllt sich die Wohnung und für das normale Leben gibt es keinen Platz mehr.»

Harte Kindheit und Missbrauch

Der Psychologe geht auf einen Fall ein, bei dem ein Patient Unmengen von Elektronikgeräte gekauft habe. Obwohl er diese nicht gebraucht habe. «Das Besorgen und Sammeln waren für ihn eine Art Ersatz-Befriedigung». Der Betroffene war Informatiker mit «vielen intelligenten Ideen und Plänen im Kopf, was er mit den Sachen einmal anstellen könnte». Die Geräte wurden mehr, der Platz in der Wohnung weniger, während der Betroffene kein einziges seiner Projekte umgesetzt habe. «Dann kam irgendwann die Ohnmacht», so Bader. Aussenstehende mögen eine mit Elektroschrott überfüllte Wohnung sehen. «Unter dem Müll begraben lagen aber kaputte Träume und Pläne.”

Es gäbe ganz unterschiedliche Beweggründe und Motive, wieso Menschen zu Messies werden. Viele Betroffene tragen psychische Wunden mit sich herum. « Oft stecken Verluste, Misserfolge und Enttäuschungen dahinter, aber auch unerfüllte Sehnsüchte . Viele Betroffene berichten von einer harten, lieblosen und sehr kontrollierenden Erziehung. Eigene Bedürfnisse und Wünsche konnten sie nie entwickeln.»