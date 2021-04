Fans dürfen wieder hoffen : Unter diesen vier Bedingungen bleibt Superstar Lionel Messi bei Barcelona

Die Zukunft von Lionel Messi ist zwar weiter offen. Der Argentinier liebäugelt mittlerweile aber mit einem Verbleib beim FC Barcelona.

Dann wünscht sich Messi einen wettbewerbsfähigen Barcelona-Kader. Der Zugang von Innenverteidiger Eric Garcia steht so gut wie fest.

Unter anderem soll ein internationaler Top-Transfer her.

Im vergangenen Jahr wollte der 33-jährige Argentinier seinen Gratis-Abgang von den Katalanen erzwingen, schickte das berüchtigte Fax an den FC Barcelona. Als ein Rechtsstreit drohte, machte Messi einen Rückzieher. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des sechsfachen Weltfussballers nun endgültig aus. Messi kann die «Blaugrana» verlassen.

Messi stellt Bedingungen

Messi möchte also weiterhin die Chance haben, mit dem FC Barcelona um Titel mitzuspielen. Gerade im Sturmzentrum brauchen die Katalanen dringend eine Verstärkung. Genauso wie in der Abwehr. Mit Innenverteidiger Eric Garcia steht ein Neuzugang bereits so gut wie fest. Der Spanier wird Manchester City ablösefrei verlassen, und zu seinem Jugendclub zurückkehren.