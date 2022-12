So haben Schweizer Promis wie Hänni und Fäh Weihnachten verbracht

In Teneriffa, den Tiroler Bergen oder doch lieber zu Hause in der Schweiz? Die Promis zeigen auf Instagram, wo und mit wem sie dieses Jahr Weihnachten verbracht haben.

Darum gehts Die Promis zeigen auf Social Media, wie sie Weihnachten gefeiert haben.

Für einige ging es in den Schnee.

Andere wollten für das Fest lieber in die Wärme.

Luca Hänni

Gemeinsam mit Partnerin Christina Luft (32) posiert Luca Hänni (28) vor dem Weihnachtsbaum und wünscht seinen Fans ein frohes Fest. Erst kürzlich sorgten die beiden auf Instagram für Heiratsgerüchte. Am 25. Dezember reiste der Sänger zu seiner Familie, um dort Bescherung zu feiern. In seiner Story zeigt er die Geschenke unter dem Baum und schreibt, dass es zu Hause am schönsten sei.

Sara Leutenegger

Noch vor wenigen Tagen musste Sara Leutenegger (28) wegen Schwangerschaftskomplikationen ins Spital. Für das Weihnachtsfest ist die Influencerin aber wieder auf den Beinen. Sie geniesst das Fest gemeinsam mit ihrem Partner Lorenzo (37) und dem gemeinsamen Sohn Lio (2). Im Januar wird die Zürcherin ihren zweiten Sohn zur Welt bringen.

Die Ferragnez

Chiara Ferragni (35) und Fedez (33) feierten Weihnachten in den Tiroler Bergen. Bei schönstem Wetter machte die ganze Familie gemeinsam die Piste unsicher. Dass Chiara und Fedez noch verliebt sind wie am ersten Tag, bewies die Influencerin mit einem freizügigen Pärchenbild. Die beiden knutschen in Bikini und Badehose im Schnee.

Heidi Klum

Heidi (49), Tom und Bill (33) liessen in Los Angeles die Korken knallen. Zum Fest reichten sie traditionelles deutsches Essen – zubereitet vom Model persönlich. Die Zutaten für das Sauerkraut, die Gans, den Auflauf und die vielen weiteren Schlemmereien wurden aus der Heimat geliefert. Auch Heidis Kinder waren für das Fest anwesend, das die Familie im Pyjama verbrachte.

Reto Hanselmann

Der It-Boy reiste für Weihnachten nach Monaco zu seinem Ehemann – welchen er privat hält. Auf Instagram wünscht der 41-Jährige seinen Followerinnen und Followern ein frohes Fest. Im Bild posiert Reto vor dem berühmten Casino Monte-Carlo. Dieses erstrahlt dank einer Lichtprojektion in einem festlichen Gewand.

Andrina Santoro

Bei Andrina (30) feiern an Weihnachten alle mit. Sogar ihre beiden Katzen werfen sich für das Fest in Schale. Für die Zürcherin sind die Feiertage besonders wichtig. So feiert sie am 23. Dezember nämlich den Geburtstag ihres Vaters und am 25. den ihrer Mutter.

Sven Epiney

Der Moderator und sein Verlobter Michael Graber (29) entkamen dem grauen Schweizer Winter. Sven (50) schickt sonnige Weihnachtsgrüsse aus Teneriffa. Dort verbringen die beiden ein entspanntes Fest – anstatt unter Tannen in diesem Jahr lieber unter Palmen.

Martina Hingis

Die Ex-Tennisspielerin feiert zum ersten Mal als Single-Mama. Sie zeigt sich auf Instagram mit ihrer Tochter Lia (3) unter dem Baum. Im Sommer gab die 42-Jährige bekannt, dass sie sich von ihrem Ehemann Harald Leemann (42) scheiden lässt . Die beiden waren vier Jahre verheiratet.

Linda Fäh

Die Schlagersängerin verbrachte Weihnachten zum ersten Mal zu dritt. Kurz vor Weihnachten erblickte ihr Sohn Lio das Licht der Welt. Der Bub wollte das Fest scheinbar auf keinen Fall verpassen. Er kam nämlich zu früh zur Welt. Gemeinsam mit Gatte und Personal Trainer Marco Dätwyler (39) genoss Linda das gemeinsame Fest, wie sie auf Instagram schreibt.

Rebel Wilson

Auch für die Schauspielerin ist es das erste Fest zu dritt. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Ramona Agruma und Tochter Royce Lillian verbrachte die Australierin das Fest in Aspen, wo sie sogar den Weihnachtsmann traf. Das Mädchen kam im November dank einer Leihmutter zur Welt. Für Rebel (42) war der Weg zum Babyglück schwer. Trotz Fruchtbarkeitsbehandlung hatte sie keine lebensfähigen Embryonen.

Die Kardashians

Die Kardashians sind bekannt für ihre Riesen-Sausen. Dieses Jahr war keine Ausnahme. Die Familie feierte gemeinsam in Calabasas. Die Deko war komplett in Rot gehalten, es gab ein Bällchen-Pool und einen Süssigkeitenladen für die Kinder. Das Highlight bildete aber ein Auftritt von Sängerin Sia (47). Gemeinsam mit North (9), der Tochter von Kim (42) und Kanye (45), trällerte sie ihren Weihnachtshit «Snowman».