Unterägeri: Betrüger zocken Ehepaar ab

Die Zuger Polizei warnt vor aktiven Telefonbetrügern. Die Betrüger, welche sich als Polizisten ausgeben, riefen am Mittwoch ein Ehepaar an. Ihre Tochter habe ein Rotlicht überfahren und damit einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ein Mann sei infolgedessen an seinen Verletzungen im Spital verstorben. Damit die Tochter nach der Festnahme wieder frei kommt und der Vorfall nicht der Presse mitgeteilt wird, sollen die Eltern 300’000 Franken bezahlen.

Übergabe in Unterägeri

Das Ehepaar bezog 200’000 Franken und Goldvreneli im Wert von 15’000 Franken. Am Mittag und am Nachmittag fanden die Übergaben in ihrem Wohnort statt. Anwesend waren ein Mann und später eine Frau. Die unbekannte Täterschaft versicherte dem Ehepaar nach den Übergaben, dass die Polizei ihre Tochter nun an ihren Wohnort zurückbringen werde.