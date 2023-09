Unterägeri: Dieser Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres

Mit der Rega wurde sie in ein Spital überliefert. Die Kantonspolizei Zug will die Bevölkerung daran erinnern, stets einen Helm zu tragen.

Der Helm bewahrte eine 43-jährige Velofahrerin am Sonntag vor schlimmeren Verletzungen: Bei einem Bremsmanöver im Gebiet «Ochsenfeissi» in Unterägeri stürzte die Bikefahrerin selbstständig und verletzte sich dabei erheblich.

Eine 43-jährige Velofahrerin verunfallte am Sonntagnachmittag um 14.00 Uhr im Gebiet «Ochsenfeissi» in Unterägeri. Die Bikefahrerin stürzte bei einem Bremsmanöver auf einem Feldweg selbstständig und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zug am Montag mitteilte. Die 43-Jährige wurde mit der Rega ins Spital eingeliefert.