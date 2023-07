Phubbing: Aus diesem Grund, solltest du das Handy liegen lassen

Stell dir mal folgende Situation vor: Du bist mit deiner besten Freundin im Restaurant , ihr unterhaltet euch angeregt, im nächsten Moment nimmt sie ihr Handy in die Hand und unterbricht euer Gespräch, um sich eine kurze Social-Media-Auszeit zu gönnen. Ab dieser Sekunde wirst du ignoriert und erst nachdem du deine Frage bereits zum dritten Mal gestellt hast, reagiert sie endlich. Eine Situation, die dir bekannt vorkommt? Vermutlich, weil wir sie alle schon erlebt haben. Oder uns selbst so verhalten haben.

Wer sein Gegenüber ignoriert, um stattdessen auf dem Smartphone rumzuscrollen , betreibt Phubbing. Das Wort kommt aus dem Englischen, setzt sich aus phone (Telefon) und snubbing (jemanden vor den Kopf stossen) zusammen und ist zum ersten Mal 2013 in einer australischen Werbekampagne aufgetaucht.

Phubbing ist ein Phänomen, das oft in Beziehungen und Freundschaften vorkommt, aber auch im Job passieren kann. Das ständige Schauen aufs Display wird schnell so interpretiert, dass das Handy gerade wichtiger ist – wer nicht auf die nächste Runde Aufmerksamkeit warten mag, greift vielleicht im nächsten Moment selbst zum Smartphone. Schon sinkt die Chance auf eine tiefgründige Unterhaltung .

Die Folgen

Eine Studie der University of Princeton besagt: Menschen wissen, welche negativen Auswirkungen Phubbing haben kann, die meisten machen es aber trotzdem. Das liege unter anderem an einer verzerrten Wahrnehmung. Menschen, die selber phubben, denken oft, dass sie bei der Telefonnutzung positive Absichten haben und besser im Multitasking sind als ihr Gegenüber. Ausserdem: Wer sich nicht daran stört, wenn andere aufs Handy schauen, neigt stärker zum Phubbing, wie Forschende der Universität Basel herausgefunden haben.

Je wichtiger der Grund, umso akzeptabler

Wer aus wichtigen Gründen am Handy hängt, kommt ohne gesellschaftlichen Schaden davon.

Regeln aufstellen

Prof. Anne Milek beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Phubbing in Beziehungen an der Universität Witten/Herdecke in Deutschland. Sie und ihr Team konnten nachweisen, dass diejenigen, die von häufigerem Phubbing berichten, sich stärker ausgeschlossen fühlen und ihre Bedürfnisse nach Wertschätzung, Teilhabe und Kontrolle weniger erfüllt sind.