Mit Kohlensäure: Im Unterengadin läuft Sprudelwasser im Brunnen

Spitzenreiter bei den Quellen

Keine andere Region in Europa verfügt über so viele Quellen wie Scuol. Etwa vierzig entspringen hier und speisen 23 Brunnen im historischen Zentrum und in der Umgebung (oben im Video). Alle sind natürlich sprudelnd, manche mehr, manche weniger. Man erkennt sie an den rötlichen Becken, die ihre Farbe der Oxidation der Mineralien zu verdanken haben. Der Geschmack variiert aufgrund der individuellen Zusammensetzung – ist aber definitiv gewöhnungsbedürftig. Probieren gehört trotzdem dazu.