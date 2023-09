Sent/Ardez: Vermisste Jäger tot gefunden

Erst in Ardez GR, dann in Sent GR sind vermisste Jäger im Unterengadin tot aufgefunden worden. Die Todesumstände sind in beiden Fällen noch unklar.

1 / 1 Das Gebiet La Stüra bei Sent GR. Kapo GR

Jäger von Sohn gefunden

Am Donnerstagabend zwischen 21 und 22 Uhr sind zwei Jäger als vermisst gemeldet worden. Ein 74-jähriger Jäger kehrte am Donnerstagabend nicht wie vereinbart von der Jagd zurück. Als die Angehörigen ihn nicht erreichen konnten, schlugen sie Alarm und suchten nach ihm. Der Vermisste wurde kurze Zeit später, gegen 22 Uhr, von seinem Sohn im Val Sampuoir in Ardez GR tot aufgefunden.

Suchhunde im Einsatz

Als in Sent GR ein Jäger von seinen Jagdkameraden vermisst wurde, leitete die Kantonspolizei Graubünden eine gross angelegte Suchaktion ein, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Drei Bergretter-Teams des Schweizer Alpen-Clubs SAC mit zwei Flächensuchhunden suchten in der Val d’Uina und über das Rojental von Italien aus nach dem 58-Jährigen. Am Freitagmorgen, kurz nach acht Uhr, wurde der Vermisste im Gebiet La Stüra auf einer Höhe von rund 2600 Metern über Meer tot aufgefunden.

Sturz, Herzinfarkt oder Gewalt

«Dass die zwei Jäger am selben Abend als vermisst gemeldet wurden, ist ein Zufall», sagt Anita Senti, Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden. Die Jäger waren in verschiedenen Tälern des Unterengadins unterwegs. Die Todesursache sei in beiden Fällen noch unklar. «Ob ein natürlicher Tod wie etwa ein Herzinfarkt, ein Sturz oder allenfalls Gewalteinwirkung zum Tod geführt hat, wird nun abgeklärt», so Senti. Es wird gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in alle Richtungen ermittelt.