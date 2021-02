Veganer Verschwörungsextremist : Untergetaucht – wurde Attila Hildmann vorgewarnt?

Am Freitag erliess die Polizei einen Haftbefehl gegen Attila Hildmann. Der Corona-Extremist ist untergetaucht, schrieb aber Tags darauf von einem «Haftbefehl wegen des Aussprechens der Wahrheit». Fragt sich, ob und wie die Polizeiinformation zum 39-Jährigen durchgesickert ist.

Wettert gerne gegen die «Diktatur» in Deutschland, während er die Reichsflagge zeigt: Attila Hildmann wird per Haftbefehl gesucht.

Der einstige TV-Küchenstar, der einst über eine Million seiner Bücher verkaufte, ist seit Ausbruch der Pandemie nicht nur besessen vom Gedanken, in einer Diktatur zu leben. Er ruft auch öffentlich zur Hinrichtung von Politikern auf, macht Aussagen wie «Hitler war gut für Deutschland», warnt vor dem «faschistisch-kommunistischen Corona-Regime», das mit «dreisten Lügen» das Land «kaputt» mache, oder diskutiert «Massnahmen zum Staatsstreich» gegen die «Verschwörung der Freimaurer, Illuminati und Kommunisten». Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft derzeit mehr als 1000 Äusserungen Hildmanns auf allfällige Strafbarkeit, wie sie gegenüber 20 Minuten erklärte.

Wieso wusste er vom Haftbefehl?

Bereits am Freitag hatte das Landeskriminalamt den Haftbefehl gegen den 39-Jährigen erlassen – doch der Deutsche mit türkischen Wurzeln scheint untergetaucht. Auf dem Nachrichtendienst Telegram informiert er, dass er «im Urlaub» sei. Am Samstag schrieb er laut Spiegel.de von einem unbekannten Ort aus, dass gegen ihn «ein Haftbefehl wegen des Aussprechens der Wahrheit» vorliege. Wieso der Mann, der sich «Corona-Leugner Nummer 1» nennt, überhaupt von dem Haftbefahl wissen konnte, ist unklar.

Die Berliner Staatsanwaltschaft wollte sich gegenüber 20 Minuten zu dieser Frage nicht äussern und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Im Raum stehen zwei Spekulationsstränge: Hildmann verschwand, weil er ahnte, dass sich etwas zusammenbraut. Immerhin hatte die Polizei bereits im November seine Wohnung bei Berlin durchsucht und Laptop und Handys beschlagnahmt. Später wurde bekannt, dass die Berliner Staatsanwaltschaft eine Vielzahl von Anzeigen gegen Hildmann gebündelt und die Ermittlungen übernommen hat. Die zweite Möglichkeit: Jemand aus den Reihen der Polizei oder aus Justizkreisen hatte Hildmann vorgewarnt. Gerade die Berliner Polizei steht im Ruf, in den vergangenen Jahren mehrfach Informationen an Rocker, arabische Clans oder Rechte durchgesteckt zu haben, wie etwa «Die Zeit» schreibt.

«Attis» Haus offenbar geräumt

Am Wochenende schrieb Hildmann auf Telegram: «Merkels Stasi-Bullen haben meine Mutter besucht und haben nach mir gefragt.» Er werde «vom Regime» wie ein Terrorist verfolgt. Möglich, dass er bei einem seiner Anhänger, die ihn liebevoll «Atti» nennen und als «meinen Anführer» bezeichnen, Unterschlupf gefunden hat.

Wie lange Hildmann das Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei noch durchalten kann, wird sich zeigen. Dass er von seinen «Ferien» einfach wieder zurück in sein Haus in Wandlitz zurückkehrt, erscheint fraglich. Zumindest schreibt die «Bild Zeitung», dass am Mittwochnachmittag Mitarbeiter einer Umzugsfirma «Möbel, Pflanzen und Geräte» aus dem Haus abtransportiert hätten. Inzwischen fahndet das Landeskriminalamt nach dem 39-Jährigen.