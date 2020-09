Chris 04.09.2020, 03:54

Schaut euch mal die (gelöschte) Arte Doku "7 Milliarden im Visier" (reupload auf yt) an. Da wird ausgezeichnet dokumentiert, wie diese Technologien schleichend bei uns in Europa eingesetzt werden und wie dies die Gesellschaft im China bereits in eine orwellische Dystopie veränderte. Dank der "gefährlichen" Pandemie wurde jetzt die Geschwindigkeit der Transformation erhöht. In so einer Welt möchte ich keine Kinder haben.