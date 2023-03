Unterhosen, Bettwäsche, nicht geduscht – sind Männer schmutzig?

«Die mangelnde Hygiene macht nicht nur die Männer krank, sondern auch Frauen», sagt Frank Sommer, Professor für Männergesundheit in Hamburg und Präsident der deutschen Gesellschaft für Männergesundheit.

Und nun auch noch dies: Ein Viertel aller Schweizer Männer wechselt die Unterhosen nicht jeden Tag. Was ist mit den Männern los?

Das sagt der Experte für Männergesundheit

«Die mangelnde Hygiene macht nicht nur die Männer krank, sondern auch Frauen», sagt Frank Sommer, Professor für Männergesundheit in Hamburg und Präsident der deutschen Gesellschaft für Männergesundheit. «Frauen von Männern, deren Intimhygiene mangelhaft ist, haben statistisch ein signifikant höheres Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken.» Der Grund: «Unter der Vorhaut sammeln sich leider Bakterien und Viren an, die sich beim Geschlechtsverkehr übertragen.» Wer die Unterhosen nicht täglich wechselt, solle sich unbedingt mindestens einmal täglich im Intimbereich gründlich waschen, sagt Sommer.