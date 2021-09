Jährliches Nacktbaden - Unterhosen fliegen und Hunderte Menschen rennen in die kalte Nordsee

Im Norden Grossbritanniens feierten Hunderte Nackedeis das Äquinoktium. Was das ist? Als Äquinoktium werden die zwei Kalendertage eines Jahres bezeichnet, an denen der Tag und die Nacht etwa gleich lang sind – die Tagundnachtgleiche. In Druridge Bay in Northumberland feiern unerschrockene Bade-Fans diesen Tag, indem sie sich nackt ausziehen und sich gemeinsam in die kalten Fluten der Nordsee stürzen. Dieser Baderitus wird immer am letzten Sonntag vor der Herbst-Tagundnachtgleiche, die dieses Jahr am 22. September ist, gefeiert.