Borneo: Unterirdisch ist diese Palme schlicht eine Sensation

Plants, People, Planet: B. Kuhnhäuser et al. (2023)

Was für die Wissenschaft eine neue Erkenntnis ist, ist für die Einheimischen ein alter Hut.

Die asiatische Insel Borneo ist für ihre Vielfalt an Palmen bekannt. Nun ist die Liste der dort vorkommenden Arten noch einmal länger geworden. Pinanga subterranea haben die Forschenden der National University of Singapore und der Royal Botanic Gardens Kew in London den Neuzugang getauft – wegen ihrer einzigartigen Wuchsweise. Der Fund ist im Fachjournal «Plants People Planet» beschrieben.