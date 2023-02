Derinkuyu: Rätselhafte Riesenstadt im Untergrund

Von Erdbeben verschont

Angesichts des verheerenden Erdbebens, das Anfang Woche das türkisch-syrische Grenzgebiet erschütterte und bei dem kaum ein Stein auf dem anderen blieb, mag es erstaunen, dass das unterirdische Derinkuyu in der oft von Erdbeben heimgesuchten Türkei so gut erhalten ist. Doch Kappadokien liegt fernab der seismisch aktiven nordanatolischen und ostanatolischen Verwerfungen. Und so ist die Gegend bislang weitgehend von sehr verheerenden Erdbeben verschont geblieben. Türkische Expertinnen und Experten halten stärkere, gravierendere Erdbeben dort auch künftig eher für unwahrscheinlich.