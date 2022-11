Scuol GR : «Unterkühlt und geschwächt» – Luftwaffe birgt vermissten Wanderer 

Der Wanderer verirrte sich in unwegsamem Gelände bei Ramosch im Kanton Graubünden. Die Ortschaft liegt nahe von Scuol, wo der 80-Jährige aufgebrochen war.

Ein Superpuma-Helikopter der Schweizer Luftwaffe konnte am Freitagabend bei Scuol einen vermissten Wanderer aus unwegsamem Gelände bergen. Wie die Armee am Samstag mitteilte, wurde sie auf Ersuchen der Kantonspolizei Graubünden aufgeboten. Seit Freitagnachmittag wurde ein 80-Jähriger vermisst, der aus seinem Hotel alleine zu einem Spaziergang aufgebrochen war.

Nach dem Eindunkeln war er noch immer nicht gefunden worden. Um 19.45 Uhr ging bei der Luftwaffe dann das Hilfe-Ersuchen der Polizei ein. Um 21 Uhr startete der Superpuma in Dübendorf und holte in Chur den fliegenden Einsatzleiter hinzu. Nach rund 70 Minuten Suchflug habe man die vermisste Person «lebend, aber stark geschwächt und unterkühlt» in steilem, unwegsamem Gelände im Raum Sucol/Ramosch gefunden.