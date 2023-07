Kriminalgericht Luzern: Untermieter vergewaltigte Vermieterin – und danach auch deren Tochter (9)  

Ein heute 30-jähriger Mann wurde 2020 wegen mehrfacher Vergewaltigung an seiner Ex-Freundin zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Jetzt kam es zu einem weiteren Verfahren, weil ihre Tochter in der Schule berichtet hatte, dass auch sie von ihm vergewaltigt worden sei.

1 / 3

Das Kriminalgericht Luzern sprach einen Mann der mehrfachen Vergewaltigung und der mehrfachen sexuellen Handlungen an einem Kind schuldig. 20min Als Zusatzstrafe zum Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 17. September 2020 wird er zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Luzerner Gerichte Unter Aufschub des Vollzuges der Freiheitsstrafe wird eine stationäre Massnahme angeordnet und der Landesverweis auf 15 Jahre erhöht. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. 20min

Darum gehts Ein Mann zog 2017 als Untermieter in die Wohnung einer Frau ein.

Kurze Zeit später wurden sie ein Paar. Die Frau hat eine neun Jahre alte Tochter, die der Untermieter mehrfach vergewaltigte.

Der Mann ist bereits wegen mehrfacher Vergewaltigung der Mutter zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

Nun erhöht sich die Freiheitsstrafe um weitere neun Jahre und sechs Monate.

Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.

Als Untermieter zog der heute 30-jährige Beschuldigte 2017 in die Wohnung einer Frau im Kanton Luzern. Kurze Zeit später wurden die beiden ein Paar. Die Frau war Mutter einer damals neunjährigen Tochter, die in der Regel von Sonntagabend bis Mittwoch bei ihrer Mutter lebte. Laut Aussagen des Mädchens wurde sie eines Abends, an dem ihre Mutter nicht zu Hause war, vom Untermieter aufgefordert, sich auszuziehen. In der Folge soll der damals 25-jährige Mann die damals Neunjährige zum ersten Mal vergewaltigt haben. Laut Urteil machte ihm das Mädchen dabei sehr deutlich, welche Schmerzen er ihr zufügte.

Der Mann drohte, Mutter oder Tochter umzubringen

Trotzdem liess er nicht ab von ihr. In der Folge habe er das Mädchen einmal pro Woche in der Wohnung der Mutter zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Am Ende wurden daraus zwei bis drei Mal pro Woche, obwohl das Mädchen gar nicht die ganze Woche über bei der Mutter war. Der Täter nutzte jeweils die Zeit , wenn die Mutter bei der Arbeit war oder keine anderen Personen in der Wohnung waren.

Die Minderjährige fügte sich dem Zwang, weil sie Angst vor ihm hatte. Er drohte damit, sie oder ihre Mutter umzubringen, wenn sie ihm nicht gehorche. Das Gericht spricht von insgesamt 34 nachgewiesenen Vergewaltigungen, auch je einmal im Keller, in einem Auto und in einem Hotel.

Täter sass bereits im Gefängnis wegen Vergewaltigung

All das wurde erst bekannt, nachdem sich das Mädchen seiner Lehrperson anvertraut hatte. Im Juli 2020 erhielt die Luzerner Polizei deswegen eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten. Der war zu diesem Zeitpunkt bereits rechtskräftig wegen mehrfacher Vergewaltigung der Mutter zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden und sass im Gefängnis.

Die Polizei verhörte den Mann zu den Berichten der Tochter. Er stritt sämtliche Vorwürfe ab. In der Einvernahme gab er zu Protokoll, dass ihn die Mutter im Dezember 2018 vor die Türe gestellt hatte. Er gehe darum davon aus, dass die Mutter die Tochter beeinflusst habe.

Auch im Ausland einschlägig vorbestraft

Doch das Kriminalgericht Luzern sieht den Tatbestand der sexuellen Handlungen an einem Kind mehrfach erfüllt. Er ist nicht nur in der Schweiz im Strafregister verzeichnet, sondern auch in seinem Heimatland, in Portugal: Im Juni 2010 hatte er drei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen «strafverschärfender Vergewaltigung» erhalten.

Der Beschuldigte befand sich zum Zeitpunkt der Urteilsfällung bereits im Strafvollzug. Als Zusatzstrafe zum gültigen Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 17. September 2020 wird er zu einer Freiheitsstrafe von weiteren neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Er muss sich ausserdem einer stationären Massnahme unterziehen, darum wird der Vollzug der Freiheitsstrafe aufgeschoben.

20’000 Franken Genugtuung, 40’000 Franken Verfahrenskosten

Im weiteren wurde der Landesverweis von zehn auf 15 Jahre erhöht. Auch aus finanzieller Sicht wird es teuer für den Mann. So soll er der Privatklägerin 20’000 Franken plus Zinsen als Genugtuung bezahlen und dem Kriminalgericht muss er rund 40’000 Franken Verfahrenskosten bezahlen. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio, Beforemore und bei den UPK Basel.

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.