Nach Bundesgerichtsentscheid – Unternehmen bekommen mehr Geld für Kurzarbeit

Wie der Bundesrat am Freitag entschieden hat, können diese Betriebe bei der Arbeitslosenkasse Nachzahlungen für Ferien und Feiertage prüfen lassen.

In den letzten zwei Jahren erhielten viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Corona-Kurzarbeitsentschädigung. Diese wurde vom Bund an die Unternehmen ausgezahlt. In einem Urteil des Bundesgerichts vom November wurde festgehalten, dass die Unternehmen Anspruch auf eine Entschädigung für Ferien und Feiertage haben. Wie der Bundesrat heute entschieden hat, können nun die betroffenen Unternehmen schweizweit rückwirkend für die Jahre 2020 und 2021 bei den Arbeitslosenkassen eine Nachzahlung beantragen.