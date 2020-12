Datenschützer Adrian Lobsiger : «Unternehmen können nicht eigenmächtig einen Impfausweis verlangen»

Was, wenn Airlines oder Restaurants in Zukunft einen Blick ins Impfbüchlein werfen wollen, bevor sie Gäste einlassen? Gemäss Datenschützer Adrian Lobsiger wäre das problematisch und möglicherweise illegal.

Bundesrat und BAG betonen seit Monaten, dass es in der Schweiz auch gegen das Coronavirus keine Impfpflicht geben wird. Aber was wäre, wenn sich Firmen wie Airlines oder Restaurants entscheiden, ihren Service nur Geimpften anzubieten? Schliesslich herrscht in der Schweiz Vertragsfreiheit. Doch so einfach ist es nicht, wie Datenschützer Adrian Lobsiger im Interview mit «Blick» erklärt.