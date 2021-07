G20-Treffen Venedig : Unternehmen sollen künftig mehr Steuern bezahlen

Eine Mindeststeuer von 15 Prozent soll die Niederlassung von Unternehmen in Ländern mit tiefem Steuerfuss unterbinden. Ausserdem sollen Firmen nicht nur in ihren Heimatländern besteuert werden.

An dem G20-Treffen in Venedig hätten sich alle Länder für die Steuerreform des SPD-Politikers ausgesprochen.

Die grossen Industrie- und Handelsstaaten werden der geplanten globalen Steuerreform für grosse Unternehmen nach Angaben von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zustimmen. «Wir haben wirklich hart gearbeitet in den vergangenen Wochen, aber wir haben es geschafft», sagte Scholz am Samstag am Rande eines Treffens der G20-Finanzminister in Venedig.