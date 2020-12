Derzeit gilt für Unternehmen eine Homeoffice-Empfehlung. Der Bundesrat will die Schrauben am Freitag aber anziehen: Im Vorentwurf der Verordnung, der 20 Minuten vorliegt, heisst es, dass Arbeitgeber dafür sorgen müssen, dass die Arbeitnehmer «so weit als möglich» von zu Hause aus arbeiten. Dafür müssten die Arbeitgeber «technische und organisatorische Massnahmen ergreifen». Die Verschärfung soll befristet bis zum 20. Januar gelten und so einer schnellen Ausbreitung des Virus nach den Festtagen entgegenwirken.

«Viele können gleich zumachen»

Er nennt ein Beispiel: «Nehmen wir einen Malerbetrieb mit vier Handwerkern und einer Person, die die Buchhaltung macht und dann ins Homeoffice geschickt werden müsste. Bei Handwerksbetrieben dieser Grösse ist nicht alles digitalisiert, die Maler laufen nicht mit Tabletts herum. Quittungen, Rapporte und vieles mehr wird da noch auf Papier gemacht.» Das würde bedeuten: «Entweder müssen die Handwerker mindestens einmal am Tag zur Buchhalterin nach Hause, was zusätzliche Komplikationen mit sich bringt. Oder die ganze Belegschaft trifft sich für die Übergabe der Dokumente im Büro, womit das Homeoffice wieder sinnlos wäre.»

Arbeitgeber befürchten sinkende Produktivität

Auch bei grossen Unternehmen wie Finanzdienstleistern würde ein Homeoffice-Obligatorium zu Problemen führen, wie Balz Stückelberger, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands der Banken in der Schweiz, sagt: «Bei den Finanzdienstleistern arbeiten schon jetzt gut 50 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Das ist das, was über längere Zeit machbar ist.» Müssten nun aber alle Mitarbeiter, für die das grundsätzlich technisch möglich ist, nach Hause geschickt werden, würden insbesondere die psychosozialen Probleme zunehmen: «Monatelang allein im Homeoffice zu arbeiten, schlägt erwiesenermassen auf die Psyche, was sich wiederum auch in der Produktivität niederschlägt. Wir merken schon jetzt, dass die Anfragen für Beratung zunehmen.»