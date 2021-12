Kampagne – Unternehmen in Deutschland werben mit ihren Logos für die Impfung

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen schlossen sich in Deutschland mehr als 150 Unternehmen zusammen, um für die Impfung zu werben. Firmen wie Lidl und McDonalds passten dazu ihre Slogans an. Aus «Lidl lohnt sich», des deutschen Detailhändlers wird «Impfen lohnt sich» oder «Impfen, ich liebe es» bei der Fastfood-Kette McDonalds.

Es ist die bislang am grössten angelegte Aktion zum Thema Corona-Impfung, schreibt das «Handelsblatt». In der Schweiz distanzieren sich aber auch gewisse Firmen von der Aktion. Nimmt Nespresso Deutschland an der Aktion teil mit dem Slogan: «Impfen, what else?», schreibt Nespresso Global auf Twitter, dass Nespresso Schweiz «Nicht die Absicht hat, sich an einer solchen Aktion zu beteiligen».