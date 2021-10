Unternehmer wird wegen Covid-Kredit-Betrug in St. Gallen verurteilt

Auf der Vereinbarung gab der St. Galler an, dass er im Jahr 2019 einen Umsatz von 4’750’000 Franken hatte (Symbolbild).

In der Hoffnung, einen besseren Covid-Kredit zu erhalten, gab ein St. Galler Unternehmer einen zehnfach höheren Umsatz an. Noch bevor das Geld ausgezahlt werden konnte, wurde ein aufmerksamer Bankangestellter stutzig, der die Zahlen den Behörden meldete. Der Beschuldigte ist Geschäftsführer eines Reinigungsunternehmens. Im Frühjahr 2020 füllte er das Formular «COVID-19 KREDIT» aus, um einen Kredit zu beantragen.

Auf der Vereinbarung gab der St. Galler an, dass er im Jahr 2019 einen Umsatz von 4’750’000 Franken hatte. Damit hätte er einen Kredit von 475’000 Franken erhalten. Der tatsächliche Umsatz liegt einiges tiefer, nämlich bei ungefähr 400’000 Franken. Das ist mehr als zehnmal weniger. Auch gab der Unternehmer an, dass seine Firma durch die Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wird. Doch durch Unterlagen, die bei der SVA des Kantons St. Gallen eingereicht wurden, weiss man, dass seine Firma 2020 mindestens elf neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellte und den Umsatz noch steigern konnte.