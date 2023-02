Diskriminierung: Unternehmer will alles richtig machen und wird mit 7500 Euro gebüsst

Javier Marcos aus Barcelona hat die Welt nicht mehr verstanden, als er neulich wegen Diskriminierung gebüsst wurde. Der Unternehmer hatte in einer Stellenanzeige eine Nachfolgerin für eine langjährige Mitarbeiterin gesucht, die nun mit 68 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Der Ersatz sollte ebenfalls weiblich sein und mindestens 40 Jahre alt. Nun, das hat dem Spanier eine Geldstrafe von 7501 Euro (umgerechnet etwa 7403 Franken) wegen doppelter Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und des Alters gekostet.

Wie Marcos dem spanischen Portal «Ara» erzählt, verkauft und montiert seine Firma im Quartier Fort Pienc Vorhänge. In seinem kleinen Team arbeiten vier Männer, für den Verkauf war bis anhin die nun pensionierte Frau zuständig. Die Kundschaft in seinem Laden ist hauptsächlich weiblich und schon etwas älter, verteidigt sich der Unternehmer. Ausserdem habe er eine über 40-Jährige aus dem «Bewusstsein» heraus gesucht, da gerade Frauen in dieser Altersparte einen schwierigeren Zugang zum Arbeitsmarkt haben.