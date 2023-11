Unterrindal SG: 15-jähriger Mofafahrer stirbt nach Kollision

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, kam es am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, in Unterrindal SG zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Demnach war ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto im Kolonnenverkehr von Unterrindal her in Richtung Jonschwil unterwegs. Er überholte vor ihm fahrende Fahrzeuge. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Mofa.