Kulturelle Aneignung – «Unterscheiden zwischen wertschätzend und ausbeuterisch»

Die Organisatoren einer Fridays-for-Future-Demo in Hannover laden eine Sängerin wegen ihrer Rasta-Frisur aus. Ein Soziologe hält den Entscheid in diesem Fall für problematisch.

Die deutsche Musikerin Ronja Maltzahn machte den Fall auf ihrem Instagram-Account öffentlich. Dass die Musikerin wegen Dreadlocks nicht an der Demo von Fridays for Future auftreten darf, bezeichnet der Komiker Kiko als «peinlich».

Darum gehts Der Auftritt einer weissen Sängerin mit Dreadlocks bei einer Fridays-for-Future-Demonstration in Hannover wird abgesagt. Denn ihre Frisur sei kulturelle Aneignung, sagen die Organisatoren.

Ein Soziologe findet die Ausladung wegen optischer Attribute problematisch.

Eine Junge-Grünliberale, die sich in der Vergangenheit in der Klimastreik-Bewegung engagierte, spricht von einer Überreaktion.

Der Kritik am Vorgehen schliessen sich auch Personen der People of Color-Community an.

Eine weisse Sängerin mit Dreadlocks sollte auf einer Fridays-for-Future-Demonstration im deutschen Hannover auftreten. Dann wird sie ausgeladen, weil ihre Frisur kulturelle Aneignung sei (siehe Box). Die Organisatoren geben zudem an, die People of Color-Community schützen zu wollen. 20 Minuten berichtete.

Was ist Cultural Appropriation? Dem Soziologen Jens Kastner zufolge ist Cultural Appropriation oder kulturelle Aneignung «das Aufgreifen von Zeichen, Gewohnheiten und Praktiken, die in Feldern entwickelt wurden, die nicht die eigenen sind.» Zudem werde denjenigen, die sie entwickelt haben, nichts vom Profit zuteil. Laut Celeste Ugochukwu, Direktor des Afrika Diaspora Rat Schweiz, ist es typisch für kulturelle Aneignung, dass eine dominante Kultur Aspekte einer Minderheitenkultur zum eigenen Vorteil ausnutzt und zwar «gegen den Sinn und Zweck der Kultur». Weiter gehöre das Herabsetzen oder Entwerten einer Kultur zur kulturellen Aneignung. Deshalb wird die Mehrheitsgesellschaft dafür kritisiert, sich mit Attributen von Minderheiten, wie etwa Afrolook-Frisuren oder indigenen Kleidern, zu schmücken.



«Sie schiessen über das Ziel hinaus»

Vertreter der People-of-Color-Community haben ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Kiko beispielsweise, ein Komiker aus der Ostschweiz, versteht die Kritik an kultureller Aneignung nicht. «Schwarze strecken sich die Haare und färben sie blond; Weisse reisen in die Karibik und lassen sich dort Zöpfchen flechten mit Perlen drin. Das ist doch normal und ein Kompliment an die andere Kultur.»



Dass die Musikerin wegen Dreadlocks nicht an der Demo von Fridays for Future auftreten darf, bezeichnet Kiko als «peinlich». «Diese Leute demonstrieren für etwas Grosses, sie wollen das Klima retten. Und dann machen sie sich Sorgen wegen der falschen Frisur.» Damit wollten sie zwar ein Zeichen gegen Rassismus setzen, erreichten aber genau das Gegenteil, sagt Kiko. «Sie schiessen über das Ziel hinaus.»



«Froh, wenn Personen unsere afrikanische Kultur teilen wollen»

Auch Celeste Ugochukwu, Direktor des Afrika Diaspora Rat Schweiz, äussert sich kritisch zum Vorgehen. «Falls der einzige Grund für die Absage das Tragen der Dreadlocks ist, finde ich das zu weit gegangen.» Ihn störe es nicht, wenn weisse Personen Dreadlocks tragen. Im Gegenteil: «ich bin froh, wenn Personen unsere afrikanische Kultur teilen wollen, weil sie die Kultur schätzen.»



Auf die Frage, ob er es legitim findet, wenn weisse Personen im Namen der People of Color-Community sprechen, sagt er: «Es ist heikel, wenn eine weisse Person selbst eine Aktion organisiert im Namen und für schwarze Menschen und People of Color ohne Mitwirkung und ‘Ownership’ der People of Color selbst.» Paternalismus sei auch heute noch ein Problem.

«Rastalocken sind in gewissen Musik-Genres stark verbreitet»

Laut Maya Tharian von der Geschäftsleitung der Jungen Grünliberalen, in den letzten Jahren in der Klimastreik-Bewegung aktiv, haben die Organisatoren der Demonstration überreagiert. «Rastalocken sind ja in gewissen Musik-Genres stark verbreitet, in der Rastafari-Szene zum Beispiel.» Sie empfinde es daher nicht als Cultural Appropriation, wenn eine weisse Sängerin Rastalocken trägt.

Es sei jedoch Cultural Appropriation, wenn kulturelle Sachen von Personen «geklaut» werden, die sonst diskriminiert werden, ohne anzuerkennen, woher es kommt. «Ähnlich, wie wenn man Döner isst, aber gegen Türken ist.» Tharian findet es erfreulich, dass sich die Bewegung mit der Ausbeutung von früheren Kolonien vom Westen auseinandersetzt. Denn der Rassismus habe Einfluss auf den Klimawandel; darauf, ob weisse Personen Rastalocken tragen, jedoch weniger.

Soziologe: «Man muss unterscheiden»

Was ist in der Debatte um kulturelle Aneignung noch in Ordnung und was nicht mehr akzeptabel? Laut dem Soziologen Jens Kastner verlaufen die Grenzen fliessend und müssen im Einzelfall entschieden werden. Man könne jedoch zwischen «wertschätzendem Aufgreifen», was in der Popkultur üblich sei, und «ausbeuterischen Formen» unterscheiden. Das sei etwa der Fall, wenn Modekonzerne von indigenen Frauen entworfene Muster kopierten und damit Profit machten.



Jemanden wegen der Frisur oder Hautfarbe nicht auftreten zu lassen, hält Kastner für problematisch. Denn es gebe keinen Zusammenhang zwischen optischen Attributen und der Legitimation, beispielsweise ein Konzert zu spielen. Gleichzeitig bezeichnet er den Vorwurf, dass Fridays for Future im Falle der deutschen Sängerin Zensur betreibe, als überspitzt; Ausschlüsse fänden bei einem Konzert-Line-up nach verschiedenen Kriterien statt.

«Gezeichnet: Woko Haram»

Die Schweizer Klimastreikbewegung wollte sich auf Nachfrage nicht zu der Thematik äussern. Derweil diskutiert die Twitter-Community die Angelegenheit. Florian Klenk, Chefredaktor der österreichischen Wochenzeitung «Falter», retweetet die Absage der Sängerin und schreibt dazu: «Solltest du dich bis Freitag dazu entscheiden, deine Dreadlocks abzuschneiden, würden wir dich natürlich auf der Demo begrüssen und spielen lassen. Gezeichnet: Woko Haram.»



