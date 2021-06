Raron VS - Besorgte Bürger wollen Arbeiten in Felssturz-Steinbruch stoppen

Der Felssturz in Raron

Ende Januar stürzten im Abstand von einem Tag zwei Gesteinsbrocken in den Steinbruch und in den Bietschbach in Raron. Gemäss einer groben Schätzung waren bei den Felsabbrüchen etwa 300'000 bis 500'000 Kubikmeter Geröllmassen in Bewegung geraten. Verletzt wurde niemand. Aufgrund weiterer drohender Felsstürze wurde das gefährdete Gebiet evakuiert und 76 Personen mussten ihre Häuser verlassen. 29 davon konnten nach etwa einer Woche in ihre Unterkünfte zurückkehren. Um weitere unkontrollierte Felsabbrüche zu verhindern, wurde im März eine Sicherheitssprengung durchgeführt. Rund 80 Gebäude mussten dafür evakuiert werden.