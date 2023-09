Corona-Leaks: Bericht zur Affäre Lauener Berset wird wohl erst nach Wahlen publik

Die Ermittlungen der Geschäftsprüfungskommission laufen parallel. In der sechsköpfigen Arbeitsgruppe dabei, ist unter anderem der abtretende Berner SP-Ständerat Hans Stöckli.

Es geht um Leaks aus dem Innendepartement an den «Blick» während Corona. Im Verdacht steht Bersets Ex-Sprecher Peter Lauener, er soll die Quelle des «Blick» sein. Eine Strafuntersuchung gegen Lauener ist noch hängig.

Bundesrat Alain Berset ist in eine Untersuchung der Geschäftsprüfungskommission involviert.

Die Zeitung «Blick» war während Corona stets gut informiert über anstehende Entscheide des Bundesrates. Bereits gegen Feierabend des Vortages publizierte die Zeitung jeweils, was die Landesregierung am nächsten Tag entscheiden wird – und lag in den allermeisten Fällen richtig. Dass die Zeitung eine Quelle im Umfeld des Bundesrates hat, lag auf der Hand.