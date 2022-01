Tonga : Unterwasser-Vulkan ist erneut ausgebrochen

Überwachungsstationen im Südpazifik haben wieder eine «grosse Eruption» des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai registriert. Australien und Neuseeland schicken Luftunterstützung.

via REUTERS

Im Inselstaat Tonga hat er am Samstag einen Tsunami ausgelöst.

Vor einer Insel des Pazifikstaates Tonga ist es am Samstag zu einem Vulkanausbruch gekommen, Gebäude sind zerstört, die Kommunikation ist massiv gestört.

Zwei Tage nach dem verheerenden Ausbruch eines Unterwasser-Vulkans in Tonga im Südpazifik hat eine Überwachungsstation in Australien eine weitere «grosse Eruption» festgestellt. Der jüngste Ausbruch sei Sonntagabend um 22.10 Uhr GMT (23.10 Uhr MEZ) registriert worden, teilte das Warnzentrum Darwin Volcanic Ash Advisory Centre mit.

Auch das Pazifische Tsunami-Warnzentrum teilte mit, es habe grosse Wellen in dem Gebiet entdeckt: «Dies könnte von einer weiteren Explosion des Vulkans Tonga herrühren.» Es seien «keine Erdbeben von signifikanter Grösse bekannt, die diese Welle erzeugen könnten».

Nach dem schweren Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai am Samstag hatten hohe Wellen schwere Schäden in dem Pazifikstaat Tonga angerichtet. Die Erschütterungen verursachten Flutwellen in Japan, den USA, Neuseeland und mehreren südamerikanischen Pazifikanrainern.