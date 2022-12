Sackgasse in Pratteln sorgt für Ärger

Eine neue Verkehrsführung sorgt in der Baselbieter Gemeinde Pratteln für Ärger. Wer die kürzeste Strecke entlang des Rheins fahren will, kommt nicht weit.

Bitte wenden: Trotz Signalisation fahren täglich reihenweise Autos in die gesperrt Rheinstrasse in Pratteln. An der Ampel ist die Sackgasse zwar signalisiert, allerdings eher dezent. Die Erkenntnis folgt auf dem Fuss. Die Betonsperren sind dafür unübersehbar.

Darum gehts Eine Sackgasse auf einer ehemaligen Hauptverkehrsachse in Pratteln BL sorgt für Ärger.

Zahlreiche Autos finden sich plötzlich vor einer Betonsperre und müssen umkehren.

Bei vielen stösst das auf Unverständnis. Das steckt dahinter.

Jeden Tag landen reihenweise Autos in einer Sackgasse in Pratteln BL und müssen vor einer Betonsperre wenden. Und das, obwohl die Strasse dahinter die kürzeste Verbindung und völlig befahrbar ist. Und das sehr zum Ärger jener, die in das an der gesperrten Strasse liegende Gewerbegebiet wollen. Entsprechend viel Unverständnis ist in ihre Gesichter geschrieben, wenn die Barriere – die nur für den Bus geöffnet wird – für sie zubleibt.

Hinter der Sperrung steckt ein neues Verkehrsregime. Der Durchgangsverkehr, der bis vor kurzem durch die nun gesperrte Rheinstrasse rollte, soll künftig etwas weiter südlich über die Rauricastrasse geführt werden. Damit soll das Gebiet zum Rhein hin geöffnet werden. «Das ist eine untragbare und gefährliche Verkehrsführung», sagt die ehemalige SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer der «bz Basel». Und auch beim dortigen Gewerbe sorgt die Umfahrung für Kopfschütteln, wie die Zeitung schreibt.

Navi oder Gewohnheit?

Welche Strasse wäre die direkteste Verbindung zwischen den Punkten A und B? Die meisten dürften auf die blau eingezeichnete Rheinstrasse getippt haben. Und das ist die neue Verkehrsführung (grün) via Raurica- und Frenkendörferstrasse.

Von Westen her ist es schwierig, sich zu verfahren. Dort wurde die Fahrbahn so mit Betonelementen begrenzt, dass man kaum eine Wahl hat, als mit dem Auto rechts in die Rauricastrasse zu biegen. Das ist insofern kein Problem, weil dort nicht wirklich irgendetwas ist, das man anfahren müsste. Von Osten her gestaltet sich das etwas schwieriger. Nach der eigentlichen Umfahrung über die Frenkendörferstrasse kommt noch das ganze Längi-Quartier, das man nicht einfach wegsperren kann.

So kann man dort noch einige Hundert Meter fahren, wo es nur noch einen Ausweg gibt: zurück. Die Sackgasse ist zwar wiederholt signalisiert. Auffälliger dürften aber die Signale «geänderte Verkehrsführung» sein. Letzteres könnte alles heissen, also fahren viele wohl weiter und schauen, wie weit sie kommen. «Viele sind die Strecke einfach gewohnt», sagt ein Beobachter vor Ort. «Oder sie folgen einfach dem Navi, das nicht weiss, dass es eine Sackgasse ist», spekuliert er.

Von Westen her ist man sicher vor der Sackgasse – man muss klar der Rauricastrasse nach rechts folgen. Das ist ausser dem Umweg nicht weiter schlimm. Viel zu sehen gibt es auf der Seite nicht. Auf der Ostseite ist das schwieriger. Hier wäre die letzte Möglichkeit, der Sackgasse auszuweichen. Doch absperren kann man hier nicht, weil dahinter noch ein ganzes Quartier liegt.

Unfertiges Puzzle

Eigentlich sollte es dort gar nicht so aussehen. Die Verkehrsumleitung ist Teil eines grösseren Entwicklungsprojekts für das Gebiet. «Es war der Wille des Landrats, die Emissionen bei der Autobahn zu bündeln», hält Andrea Bürki, Sprecherin der zuständigen Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) fest. In dem Sinne habe man einen politischen Auftrag umgesetzt. Bei der Arealentwicklung musste aber die Handbremse gezogen werden, weil das Volk im Juni 2021 eine Verlängerung der Tramlinie 14 abgelehnt hat. Laut Bürki hat die Gemeinde Pratteln seither ein räumliches Entwicklungskonzept gestartet.

Was die Sackgasse angeht, will man die Situation weiter beobachten und, wenn nötig, weitere Massnahmen ergreifen. Die Signalisation sei jedoch erst in den letzten Tagen ergänzt worden. «Menschen sind Gewohnheitstiere und Verkehrsanpassungen brauchen Zeit, bis sie greifen», sagt Bürki. Bezüglich der Zufahrt zum Gewerbegebiet diskutiere man die Möglichkeit, die Erweiterung einer bestehenden Gemeindestrasse vorzuziehen, um die Situation provisorisch zu verbessern.

