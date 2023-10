Schweizer Top-Militär Gauchat wacht über Israels Grenzen

1 / 5 Patrick Gauchat leitet die Friedensmission UNTSO … UNTSO … seit 2021, als er von UN-Generalsekretär António Guterres für diese Aufgabe ernannt wurde. UNTSO Hier ist er in einem gepanzerten Geländewagen auf den Golanhöhen unterwegs. Screenshot SRF

Darum gehts An den Grenzen zwischen Israel und dem Libanon bzw. Syrien überwachen von der UN eingesetzte Beobachter den Frieden.

Chef der UNTSO ist seit 2021 der Schweizer Divisionär Patrick Gauchat (55).

Der erfahrene Friedensoffizier will die Mission aufrechterhalten, so lange es geht – trotz drohender Gefahren.

«Den Frieden schaffen und erhalten können in jedem Konflikt nur die Konfliktparteien selber»: Der Mann, der dies sagt, muss es wissen: Der Schweizer Divisionär Patrick Gauchat ist seit seiner Ernennung durch UN-Generalsekretär António Guterres im Dezember 2021 Kommandant der UNTSO-Mission.

UNTSO ist die Abkürzung für United Nations Truce Supervision Organization, zu Deutsch: UN-Organisation zur Überwachung des Waffenstillstandes. Die Truppe, die an ihren blauen Berets einfach erkennbar ist, umfasst 153 Beobachterinnen und Beobachter aus 28 Nationen – und die, die an den Grenzen Israels stehen, sind nun mitten in den Konflikt geraten.

Denn die UNTSO ist auch an den Grenzen Israels zu Syrien und zum Libanon aktiv, wo die schwer bewaffnete und schlagkräftige Hisbollah-Miliz ihre Aktionsbasis hat. Und trotz des Waffenstillstandes, der seit 2006 zwischen Israel und der im Libanon agierenden Hisbollah herrscht, fliegen immer wieder Raketen auf die andere Seite. Die Befürchtung, dass sich der Konflikt ausweitet, ist allgegenwärtig: In den letzten Tagen wurde der gegenseitige Beschuss mit Raketen und Kanonen intensiver, es gab auf beiden Seiten Hunderte Todesopfer. Auch ein Stützpunkt der UNTSO im Libanon wurde getroffen.

«Habe nie Frustration verspürt»

Dennoch ist der erfahrene Gauchat – der Freiburger war in der Vergangenheit schon im Kosovo, im Kongo und in Korea als Friedensförderer tätig – von seiner Aufgabe überzeugt: Gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagt er, er habe dabei nie Frustration verspürt, sondern vielmehr Optimismus. Allerdings weiss er: «Den Frieden schaffen und erhalten können in jedem Konflikt nur die Konfliktparteien selber.» Er will die Präsenz seiner Truppe aber aufrechterhalten, solange es gehe.

Auch er selbst ist schon in Gefahr geraten: Während seiner Arbeit habe er einmal 38 Tage am Stück in einem Beobachtungsposten ausharren müssen. Seit der Gründung der UNTSO 1948 sind 37 Mitarbeiter im Dienst ums Leben gekommen, wie Gauchat angibt.