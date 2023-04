Die Anklageschrift umfasst 32 Seiten, über 80 Verkehrsdelikte sind aufgelistet, wobei der Hauptanklagepunkt Gefährdung des Lebens betriff: Zwei Grenzwachtbeamte wollten den Schweizer im Juni 2020 morgens um vier Uhr in Benken überprüfen, weil sie per Systemabfrage feststellten, dass der Lenker keinen gültigen Führerschein hatte. Er tat zunächst so, als hielte er an, gab dann aber Gas und raste in halsbrecherischer Fahrt mit seinem Golf davon. In Uhwiesen ZH versuchte ihn ein zweites Auto der Grenzwacht zu stoppen. Der Beschuldigte hielt kurz vor dem Wagen an und beschleunigte dann, so dass sich einer der beiden Grenzwachtbeamten mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste.