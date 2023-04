ÖV-Tickets werden teurer: Alliance SwissPass stellt sich Kritik

Der öffentliche Verkehr (ÖV) wird in der Schweiz teurer. Die Tarife steigen per 10. Dezember 2023 um rund 4,3 Prozent an. Das teilte die Branchenorganisation Alliance SwissPass am Dienstag mit. Dabei werden die Preise für die 1. Klasse weniger stark erhöht, als diejenigen für die 2. Klasse. Am meisten von der Erhöhung betroffen sind die Generalabonnemente (GA). Das GA Erwachsene kostet neu 4080 Franken, also 220 Franken mehr als bisher. Das sorgt in der 20-Minuten-Community für Diskussionen.