Ski-Superstar Marco Odermatt kritisiert Schweizer Skigebiete

1 / 5 Marco Odermatt findet es schade, dass man zur Vorbereitung auf das Rennen am Chuenisbärgli nach Österreich ausweichen musste. freshfocus «Über Weihnachten und Neujahr wollten die Schweizer Ski-Gebiete viele Tageskarten verkaufen und sehr ungern Trainingspisten für uns absperren», erklärt der Nidwaldner. AFP Vor einem Jahr triumphierte Odermatt in Adelboden erstmals überhaupt in seiner Karriere. freshfocus

Darum gehts Am Samstag steigt in Adelboden der Riesenslalom.

Ski-Superstar Marco Odermatt bereitete sich in Österreich auf den Klassiker vor.

Der Nidwaldner findet es schade, dass eine Vorbereitung in der Schweiz nicht möglich war.

Kurz bevor in Adelboden die Ski-Festspiele im Berner Oberland beginnen, dominieren grüne Flecken die Berglandschaft. Zwar sind die Verantwortlichen weiter zuversichtlich, dass die Rennen am Chuenisbärgli trotz Schneemangel und warmen Temperaturen stattfinden können, doch ein Teil der Schweizer musste für die Vorbereitung ins Ausland ausweichen.

Während sich Fahrer wie Livio Simonet und Daniele Sette im Walliser Ferienort Veysonnaz den letzten Schliff für das anstehende Riesenslalom-Highlight holten, wichen die Top-Cracks von Swiss Ski um Superstar Marco Odermatt in die österreichische Reiteralm aus.

«Verpasste Chance für Schweizer Ski-Gebiete»

Auf Nachfrage von 20 Minuten sagt Odermatt, dass man in Österreich «super Trainingsbedingungen» vorgefunden habe. «Es ist aber unvorstellbar und schade, dass man in der Schweiz solche Bedingungen nicht hinbekommt», kritisierte der Gesamtweltcup-Champion. «Über Weihnachten und Neujahr wollten die Schweizer Ski-Gebiete viele Tageskarten verkaufen und sehr ungern Trainingspisten für uns absperren», erklärt der 25-Jährige weiter.

Odermatt erläutert, dass die Reiteralm es gut zu vermarkten wisse, dass Ski-Stars in ihrer Region trainierten. «Für sie ist es eine Riesenwerbung. Es ist sehr schade, dass man das in der Schweiz nicht schätzt und die Chance nicht nutzt.»

Hangbefahren bei allen Rennen abgeschafft

Der Schweizer Sportler des Jahres verrät, dass man bei Swiss Ski schon seit Jahren versuche, an der Situation etwas zu ändern. Odermatt betont aber, beide Seiten verstehen zu können und selbst nicht aktiv in die entsprechenden Gespräche involviert zu sein. «Die Situation ist klar, vielleicht klappts ja irgendwann», so der Nidwaldner.

Eine Trainingsfahrt direkt am Chuenisbärgli war bei den Ski-Cracks offenbar ohnehin kein Thema. Dies, weil das Hangbefahren vor dem Rennen in dieser Saison für alle Riesenrennen sowieso wetterunabhängig abgeschafft wurde.

Odermatt ist sich öffentlicher Erwartungshaltung bewusst

Unabhängig von der Vorbereitung steigt Odermatt am Samstag als grosser Favorit ins Rennen. Dass nach drei Siegen und total vier Podestplätzen in vier Riesenrennen in dieser Saison die Erwartungshaltung an ihn enorm hoch ist und etwa ein fünfter Platz fast schon einer Niederlage gleichkäme, ist auch «Odi» bewusst.

«Das ist etwa das Gleiche, wie wenn du in der Schule immer Sechser schreibst und dann bei einer 4,5 nicht gleich zufrieden bist», veranschaulicht der Ski-Überflieger, der seine Situation realistisch einschätzt. «Es kann nicht immer noch besser gehen, wir sind keine Maschinen», beschreibt der Innerschweizer, dass auch bei ihm Erfolge nicht garantiert seien.

Odermatt gewann letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt am Chuenisbärgli, obwohl er damals in der Nacht vor dem Rennen nervös gewesen sei und nicht gut schlafen konnte. Dies sei heuer aber anders. «Ich fühle mich um einiges lockerer als vor einem Jahr, da ich seither all die Erfolge feiern konnte. Ich muss nichts mehr und habe den Sieg hier in Adelboden, den Gesamtweltcup und die Gold-Medaille an Olympia. Das macht es für mich wesentlich einfacher», zeigt sich der Vorjahreschampion des Berner Oberländer Klassikers tiefenentspannt.