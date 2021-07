Nach Hochwasserkatastrophe : Unwetter erwartet – Deutschland blickt mit Unbehagen aufs Wochenende

Die Aufräum- und Rettungsmassnahmen wegen des verheerenden Hochwassers von vor sechs Tagen laufen auf Hochtouren. Doch die Menschen in den betroffenen westdeutschen Gebieten sorgen sich bereits wieder ob der nächsten Wetteraussichten.

Bundeswehrsoldaten räumen am 21. Juli in Bad Münstereifel, Nordrhein Westfalen, auf.

Starkregen, Sturmböen und Hagel

An den zwei Hochwasser-Horrortagen waren letzte Woche in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen über 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen– Mengen, die sonst im Westen Deutschlands eher über Zeiträume von zwei bis vier Monaten verzeichnet werden. Eine verheerende Flut war die Folge.

Bahnt sich am Wochenende die nächste Katastrophe an? Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst, dass sich in Rheinland-Pfalz von Südwesten schauerartige oder gewittrige Regenfälle ausbreiten. Es könne auch zu Hagel, Sturmböen und Starkregen kommen. Mit ersten Schauern wird bereits in der Nacht in der vom Hochwasser ohnehin schon schwer betroffenen Eifel gerechnet.