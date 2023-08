Tessin: «Unser Dach ist völlig durchlöchert und es dringt Wasser ein»

Heftige Unwetter suchten am Freitagabend das Tessin heim. Auch das Zuhause von Cyrill Oehrli in Ronco Sopra Ascona ist stark beschädigt. «Der Hagel hat unser Dach völlig durchlöchert und es dringt Wasser ein.» Wie der News-Scout erzählt, sei gegen 21.30 Uhr ein Gewitter aufgezogen. «Das sind wir hier in der Region gewohnt.» Dann sei aber der Hagel gekommen.