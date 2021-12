Heftige Überschwemmungen : Unwetter in Spanien haben bereits zwei Todesopfer gefordert

Im Norden Spaniens regnet es seit Wochen mehr oder weniger ununterbrochen. Die Behörden vermeldeten am Sonntag eine zweite Person, die durch die Wassermassen ums Leben kam.

In Spanien fielen in den letzten Tagen grosse Regenmengen, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten.

Bei Überschwemmungen infolge tagelanger, heftiger Regenfälle sind in Spanien mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden wurde am Sonntag in der nordspanischen Provinz Navarra die Leiche eines 61-jährigen Mannes gefunden, der in seinem Lieferwagen von den Fluten des über die Ufer getretenen Flusses Bidasoa überrascht worden war. Zwei Tage zuvor war in Navarra bereits in einem von einem Erdrutsch begrabenen Auto die Leiche einer 49-jährigen Frau gefunden worden.