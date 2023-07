Grabs: Unwetter sorgt für Chaos in der Ostschweiz

Die Ostschweiz wurde am Samstag von starken Gewittern heimgesucht. Dabei wurden bei einem Seilziehfest in Grabs fünf Personen verletzt. Auch in weiteren Regionen des Kantons St. Gallen kam es unter anderem zu heftigem Hagelschlag.

Am Samstagnachmittag fand in Grabs SG im Riet ein Seilziehfest statt. Kurz vor 15 Uhr zog ein heftiges Gewitter über das Festgelände und verwüstete dieses. Es wurden diverse Gegenstände in der Luft umhergewirbelt, ein Festzelt stürzte ein und ein Anhänger kippte um, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Dadurch wurden mindestens fünf Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Ein 44-jähriger Mann musste mit unbestimmten Verletzungen durch die AP3-Luftrettung ins Spital geflogen werden. Eine 70-jährige Frau musste mit eher leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Die anderen verletzten Personen konnten vor Ort medizinisch versorgt werden oder suchten selbstständig einen Arzt auf.

Das sagt die Veranstalterin

Auf dem Festgelände befanden sich zum Zeitpunkt des Gewitters rund 200 bis 300 Personen. «Es kam sehr plötzlich. Wir haben dann das Fest kurz unterbrochen und die Gäste dazu aufgefordert, ins grosse Festzelt zu gehen», sagt Bianca Stricker vom OK des Seilziehfests gegenüber BRK News. Dann habe es plötzlich angefangen, stark zu winden. «Der Jury-Wagen fiel samt uns um», erzählt sie weiter.

Das Ereignis vom Samstag habe sie an das Unwetter am Turnfest in Biel BE vor einigen Jahren erinnert. Das grosse Zelt wurde im Vorhinein gut befestigt, sodass es nicht weggeweht werde. Ausserdem haben die Verantwortlichen den Regen-Radar während der Veranstaltung immer wieder geprüft – eine Warnung sei jedoch nicht eingegangen.

«Fünf Minuten vor dem Unwetter haben alle noch gelacht, zehn Minuten danach blickten wir in kreideweisse Gesichter.» Bianca Stricker, OK Seilziehfest Grabs

Der entstandene Sachschaden sei zweitrangig für die Verantwortlichen. Wichtig sei nur, dass niemand lebensgefährlich verletzt wurde.

Weitere Unwetter in der Ostschweiz

Nicht nur über Grabs zog ein heftiges Gewitter, auch andere Regionen des Kantons St. Gallen waren davon betroffen. Wie die Aufnahmen eines News-Scouts zeigen, zog am Samstagnachmittag ein starkes Gewitter über Wattwil SG. Dies brachte massiven Hagelschauer mit sich. Weitere Videos von News-Scouts zeigen, dass auch Buchs SG davon betroffen war.

Mehrere News-Scouts konnten den Hagelschauer am Samstag auf Video festhalten. 20min/News-Scout

Das sagt die Kantonspolizei St. Gallen

«Die Kantonspolizei musste aufgrund der Unwetter erstaunlicherweise äusserst wenig ausrücken», so Pascal Helg, Polizist der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage. Zu vereinzelten Einsätzen kam es, da ein Baum in die Strasse hineinragte oder kleinere Gegenstände von der Fahrbahn entfernt werden mussten. «Das Ereignis in Grabs war definitiv das schlimmste im Kanton St. Gallen», sagt Helg abschliessend.

