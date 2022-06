Österreich : Unwetter trifft Kärnten mit voller Wucht – ein Mann kommt ums Leben

Hochwasser, Murenabgänge, Schlammlawinen. Ein heftiges Unwetter hat in Kärnten eine Spur der Verwüstung hinterlassen und mindestens ein Menschenleben gefordert.

Das Unwetter hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. 20min

Darum gehts

Schwere Unwetter mit heftigen Regenfällen haben in Teilen Österreichs Überschwemmungen und Gebäudeschäden verursacht. Eine Person konnte am Vormittag lebend aus den Trümmern geborgen werden, wenige weitere sollen aber noch vermisst sein. Im Falle eines vermissten 82-Jährigen in Treffen gibt es nun traurige Gewissheit. Wie Meinbezirk.at berichtet, konnte er nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände seien noch unklar.



Im Bezirk Villach-Land, im südlichen Bundesland Kärnten, seien in der Nacht zu Mittwoch Bäche über die Ufer getreten, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf Einsatzkräfte. Ausserdem hätten Schlammabgänge im Gebirge, sogenannte Muren, Häuser teils bis zum ersten Stock verschüttet.

In Treffen am Ossiacher See und im Luftkurort Arriach wurden die Menschen den Angaben zufolge mit einer Zivilschutzwarnung aufgerufen, zu Hause zu bleiben, da im Freien Lebensgefahr herrsche. «Der Grossraum Treffen ist komplett überflutet und vermurt», sagte Hans-Jörg Rossbacher von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) laut APA.

Armee wird zur Unterstützung angefordert

Die Feuerwehr versuchte, unterstützt von einem Polizeihelikopter, herauszubekommen, wie viele Menschen wegen der Unwetterfolgen in ihren Häusern festsassen. Auch die Armee wurde zur Unterstützung angefordert, wie APA weiter berichtete. Wegen der Schlammmassen waren demnach einige Gegenden nicht mit Fahrzeugen zu erreichen, die Einsatzkräfte benötigten schweres Gerät.

Die Feuerwehren rückten seit Dienstagabend in mehreren Kärntner Gemeinden zu etwa 150 Einsätzen aus, hiess es in dem Bericht weiter. Durch das Unwetter wurden Bäume umgerissen und ganze Dächer abgedeckt. Nach Polizeiangaben sei auch ein Stromkabel gekappt worden.

Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sagte laut APA, in Arriach und anderen Orten in der Region habe es «in nur wenigen Stunden so viel geregnet wie in einem durchschnittlichen gesamten Juni». Rund 100 weitere sturmbedingte Feuerwehreinsätze wurden aus Oberösterreich gemeldet. Meist ging es laut APA um Überflutungen von Kellern, es habe aber auch Verkehrsunfälle und von Bäumen blockierte Strassen sowie Blitzschläge an Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden gegeben.